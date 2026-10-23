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Incendio destruye por completo vivienda de la Delegación Provincial en complejo fronterizo Bellavista en Tierra del Fuego

No se reportaron personas lesionadas ni afectación a otras dependencias del recinto.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Un incendio afectó a una vivienda perteneciente a la Delegación Provincial ubicada en el complejo fronterizo Bellavista, en la provincia de Tierra del Fuego, dejando la estructura con daños totales.

Según los antecedentes preliminares del hecho, el fuego se concentró en la casa habitación sin alcanzar a propagarse hacia otras instalaciones del recinto fronterizo, descartándose afectaciones en los restantes edificios del paso aduanero y de control.

Asimismo, los equipos de respuesta confirmaron que la emergencia no dejó personas lesionadas ni víctimas que lamentar entre los funcionarios o residentes del sector.

Hasta el momento, no se han detallado las circunstancias ni el origen del fuego. Se espera la llegada e intervención de los organismos periciales competentes para esclarecer la causa basal que derivó en la destrucción de este inmueble fiscal en la zona fueguina.

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