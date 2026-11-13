Carabineros detiene a imputado por homicidio frustrado tras brutal agresión con elemento contundente en Punta Arenas

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas detuvo durante la noche de este jueves 12 de noviembre a un hombre de 20 años, de nacionalidad venezolana, sindicado como presunto autor de un delito de homicidio simple en grado de frustrado.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 5 de noviembre de 2026, cuando la víctima fue golpeada en la cabeza con un elemento contundente. A raíz del impacto, el afectado sufrió lesiones craneales de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia a un recinto asistencial, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Según los informes médicos incorporados a la indagatoria, las heridas fueron catalogadas como potencialmente mortales, determinándose que el paciente habría fallecido de no mediar atención oportuna.

Tras recopilar antecedentes y establecer la identidad del sospechoso, los funcionarios policiales remitieron las pruebas al Ministerio Público, organismo que gestionó la orden judicial correspondiente. En el operativo de captura realizado anoche, la policía también incautó diversas evidencias de interés criminalístico.

El imputado será puesto a disposición de los tribunales durante la mañana de este viernes para su respectivo control de detención y formalización de cargos.