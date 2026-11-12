Motociclista resulta con fractura expuesta tras violenta colisión con automóvil en el centro de Punta Arenas

Un motociclista resultó con lesiones de carácter grave tras protagonizar una colisión de alta energía contra un automóvil durante la tarde de este jueves en el sector céntrico de Punta Arenas. El accidente ocurrió cerca de las 19:00 horas en la intersección de calle Armando Sanhueza con Avenida Independencia.

Por causas que son investigadas, el conductor de una motocicleta de competición impactó contra un vehículo marca Renault, dejando cuantiosos daños materiales. En primera instancia, personas que transitaban de civil asistieron al herido mientras se activaban los equipos de emergencia.

Minutos después acudieron voluntarios de la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Bomberos y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes constataron que el motorista presentaba una fractura expuesta en una de sus extremidades inferiores.

El capitán de la Primera Compañía de Bomberos, Adrián Valdés, detalló el despliegue en el lugar: “Se produjo una colisión de un vehículo con una motocicleta en la cual quien iba de conductor de la motocicleta resultó con lesiones en sus extremidades inferiores. En un principio fue atendido por personal que estaba de civil; una vez al arribo de la unidad de rescate, procedimos con la atención prehospitalaria en conjunto con el SAMU, que después arriba”.

El oficial bomberil agregó que también se evaluó al chofer del automóvil involucrado: “Adicionalmente se está evaluando la situación del conductor, quien también presenta un par de lesiones a la altura de la extremidad superior, que es por donde habría tenido la colisión el vehículo”.

Tras ser estabilizado e inmovilizado en la vía pública, el motociclista fue trasladado de urgencia en ambulancia hasta el Hospital Clínico de Magallanes para ser intervenido quirúrgicamente.

En tanto, Carabineros aisló el perímetro para facilitar las labores de rescate y regular el tránsito en la esquina, remitiendo los antecedentes del procedimiento a la Fiscalía Local de Punta Arenas y al Juzgado de Policía Local.