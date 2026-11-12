Niño de siete años resulta con lesiones graves tras ser atropellado en el centro de Punta Arenas

Un niño de siete años resultó con lesiones de carácter grave tras ser atropellado durante la tarde de este jueves en el sector céntrico de Punta Arenas. El accidente se registró cerca de las 17:20 horas en calle O’Higgins, en el tramo comprendido entre las calles Maipú y Angamos, lo que obligó a suspender el tránsito vehicular en la zona.

Tras la alerta de emergencia, personal de una ambulancia avanzada del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) acudió al lugar y asistió al menor, quien permanecía tendido sobre la calzada. Los paramédicos realizaron maniobras de inmovilización en la vía pública antes de efectuar su traslado.

Según la evaluación médica preliminar, el paciente sufrió una fractura en una de sus extremidades inferiores, lesión diagnosticada clínicamente como grave. No obstante, el equipo asistencial confirmó que el niño fue derivado consciente y fuera de riesgo vital hasta el servicio de pediatría del Hospital Clínico de Magallanes.

Peritajes y situación del conductor

Funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría resguardaron el perímetro para facilitar las labores de rescate y el posterior levantamiento de antecedentes. De acuerdo con la información preliminar recopilada por la policía, el atropello se habría producido cuando el menor cruzó la calzada a mitad de cuadra, hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por los peritajes correspondientes.

Fuentes policiales indicaron que el conductor involucrado permaneció en el sitio del suceso, prestó auxilio inicial y colaboró con el procedimiento. Conforme al protocolo legal, el chofer fue trasladado por Carabineros a un recinto asistencial para realizar la alcoholemia de rigor y constatar lesiones, quedando a la espera de las instrucciones de la Fiscalía.