Detienen a conductor ebrio que chocó autos estacionados y atacó a carabineros con un chuzo y un machete en Punta Arenas

Personal de la Primera Comisaría de Carabineros detuvo en Punta Arenas a un hombre que conducía en estado de ebriedad, chocó vehículos estacionados y posteriormente atacó e intimidó a los funcionarios policiales con armas blancas y herramientas contundentes.

El procedimiento se originó en calle Ignacio Carrera Pinto, a la altura del 0800, luego de que se alertara sobre un automovilista ebrio que había colisionado contra automóviles estacionados en el sector.

Al intentar fiscalizarlo, el sujeto tomó un chuzo e intentó agredir a los efectivos policiales, logrando golpear a uno de los uniformados. Acto seguido, el individuo extrajo un machete con el que intimidó al personal en terreno, antes de ser finalmente reducido y detenido.

Tras la captura, tanto el imputado como el funcionario policial herido fueron trasladados hasta un Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) para constatar lesiones. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía para su respectivo control de detención y formalización.