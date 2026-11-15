Carabineros detuvo a dos sujetos transando drogas en vía pública

Un operativo preventivo desarrollado por personal de Carabineros culminó con la detención de dos ciudadanos extranjeros tras ser sorprendidos realizando una transacción de sustancias ilícitas desde el interior de dos automóviles.

El procedimiento policial se gestó cerca del mediodía, momento en que los funcionarios advirtieron maniobras sospechosas entre ambos móviles en la vía pública y decidieron fiscalizarlos.

Al acercarse al lugar, los efectivos procedieron a efectuar un control de identidad a los conductores y realizaron una revisión exhaustiva de ambos vehículos. En el primero de los automóviles, los uniformados hallaron diversas dosis de clorhidrato de cocaína, marihuana y ketamina, además de una suma de dinero en efectivo que superaba los 200 mil pesos.

De manera paralela, al inspeccionar el segundo vehículo involucrado en la transacción, los policías encontraron más dosis de marihuana y cocaína en poder del otro conductor, junto con 142 mil pesos en efectivo.

Como parte de las diligencias investigativas para acreditar la coordinación del ilícito, el personal policial incautó los teléfonos celulares que portaba cada uno de los detenidos.

La fiscal Wendoline Acuña explicó el origen de las pesquisas y el resultado de los peritajes químicos realizados por la policía. “Esto se realizó por personal de Carabineros, quienes observan alrededor del mediodía dos vehículos en el que se estaba efectuando una transacción de sustancias ilícitas. Se efectuaron las pruebas de campo y orientativa dando positivo a las sustancias ilícitas”, detalló la persecutora.

Respecto del pesaje de las drogas incautadas durante el operativo, los análisis confirmaron que uno de los detenidos mantenía una cantidad superior a los cinco gramos de cocaína, mientras que el segundo sujeto portaba más de tres gramos de la misma sustancia, sumado a la marihuana decomisada a ambos involucrados.

Tras el control de detención, el Ministerio Público presentó los antecedentes ante el tribunal correspondiente. “Se formaliza el delito de microtráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas. Solicitamos medidas cautelares, en este caso el tribunal les impuso la cautelar de arraigo nacional y firma periódica mientras que se sustancia la investigación”, puntualizó la fiscal Acuña sobre el cierre de la audiencia.