Hombre resultó lesionado luego de ser atacado con cuchillo en pleno centro

Un complejo procedimiento policial y de emergencia se registró ayer en la noche en el sector céntrico de Punta Arenas, luego de que un hombre de 34 años resultara gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca.

El hecho quedó al descubierto cerca de las 22 horas, cuando diversos testigos alertaron sobre la presencia de una persona lesionada en calle República, a la altura de Armando Sanhueza.

Según los antecedentes recabados en el sitio del suceso, la víctima arribó caminando hasta las afueras de un céntrico local comercial de dicha intersección, lugar donde se sentó evidenciando profusas heridas cortantes. Quienes lo acompañaban, personas en situación de calle, le insistieron reiteradamente para que acudiera a un recinto asistencial. Minutos antes del arribo policial, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) concurrió al punto, pero el afectado rechazó ser asistido y trasladado.

Posteriormente, funcionarios del Cuadrante Cinco de Carabineros llegaron al lugar y se entrevistaron con el herido, constatando que se encontraba en manifiesto estado de ebriedad y presentaba una abundante pérdida de sangre.

Ante el riesgo vital que implicaba la hemorragia, los efectivos le solicitaron que accediera a recibir atención médica, pero el sujeto se negó de forma rotunda, manifestando en varias oportunidades que deseaba morir.

En medio del diálogo con el personal uniformado, el lesionado relató que momentos antes había sido abordado en la parte posterior del Terminal Mina Loreto por un individuo desconocido. Tras iniciarse una discusión, el agresor extrajo un cuchillo y le propinó al menos siete cortes en distintas partes del cuerpo y rostro, para luego darse a la fuga.

Al advertir que su estado de salud podía descompensarse rápidamente debido al sangrado continuo, Carabineros solicitó nuevamente la concurrencia del SAMU y procedió a esposar al afectado con el único objetivo de reducir su resistencia y garantizar su atención clínica.

Gracias a esta medida de resguardo, el personal paramédico logró estabilizarlo y concretar su traslado de urgencia hasta el Hospital Clínico de Magallanes, evitando un desenlace fatal y dando paso a las primeras diligencias para dar con el paradero del autor del ataque.