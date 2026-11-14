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Violento choque en la Costanera deja a dos personas con lesiones graves tras salir eyectadas del vehículo

Un automóvil marca Subaru impactó contra señales de tránsito y cruzó hacia la calzada contraria producto de la fuerza del golpe. Unidades del SAMU, Bomberos, Seguridad Municipal y Carabineros acudieron al lugar para atender la emergencia.

Periodista Web
Periodista Web

Dos personas resultaron con lesiones graves tras un violento accidente de tránsito registrado en la Costanera, luego de que el automóvil en el que viajaban chocara contra señales de tránsito y saliera proyectado hacia la otra arteria.

Según los antecedentes preliminares, el móvil —un vehículo marca Subaru— se desplazaba por la vía costera cuando impactó contra la señalética vial. A raíz de la violencia de la colisión, dos acompañantes salieron eyectados y el automóvil cruzó hacia la calzada contraria.

Hasta el lugar de la emergencia concurrieron ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), voluntarios de rescate del Cuerpo de Bomberos, personal de Seguridad Municipal y efectivos de Carabineros, quienes trabajaron en la asistencia de los heridos y en el resguardo del tránsito en el sector.

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