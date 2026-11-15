En prisión preventiva quedó sujeto que chocó vehículos y atacó a carabineros

En prisión preventiva quedó un hombre adulto tras protagonizar una violenta secuencia de delitos que incluyó múltiples colisiones vehiculares y agresiones físicas contra personal policial.

El procedimiento se inició alrededor de las 7:50 horas, cuando el sujeto conducía un automóvil bajo los efectos de sustancias estupefacientes por la Avenida Salvador Allende e impactó a otro móvil, dándose a la fuga.

El conductor afectado decidió seguir al responsable por diversas arterias de la ciudad para evitar que escapara. Durante el trayecto, el testigo observó cómo el imputado continuaba colisionando a otros vehículos que permanecían estacionados frente a diversos domicilios particulares, provocando que los propietarios salieran a la calle al escuchar los estruendos de los choques.

El seguimiento terminó cuando el fugitivo ingresó a un inmueble, momento en que el primer afectado solicitó la presencia de Carabineros mientras el resto de los vecinos damnificados llegaba al frontis de la vivienda. Al notar la presencia de los afectados y de los funcionarios policiales en el exterior, el individuo salió a la vía pública portando dos herramientas metálicas contundentes.

Sobre el violento ataque registrado en la calle, la fiscal Wendoline Acuña relató los hechos expuestos en la audiencia.

“Él sale a la vía pública y lo hace premunido de dos herramientas contundentes, con un chuzo metálico y un diablo metálico, con el cual comienza a intimidar a las personas y agrede a funcionarios de Carabineros con uno de estos y también golpea a una funcionaria de Carabineros con las manos”, señaló la persecutora.

Durante el forcejeo para lograr su detención, el sujeto también ocasionó daños en el equipamiento personal de otro efectivo policial que intentaba reducirlo, rompiendo sus anteojos ópticos y su reloj inteligente. Una vez que los uniformados lograron inmovilizar al agresor en el suelo, cayó desde entre sus vestimentas un machete que mantenía oculto.

El Ministerio Público formalizó investigación contra el detenido por conducción bajo los efectos de estupefacientes, maltrato de obra a funcionario de Carabineros, daños simples y porte de arma cortopunzante en espacios públicos.

“Hemos solicitado la prisión preventiva por considerar que es un peligro para la seguridad de la sociedad, dado que además mantenía diversas anotaciones penales pretéritas”, concluyó la fiscal Acuña, agregando que el tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días.