Condenan a sujeto por amenazar a su expareja y causar destrozos en su vehículo

En un procedimiento simplificado realizado ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, un hombre fue condenado como autor de los delitos consumados de amenazas simples y daños, ambos en contexto de violencia intrafamiliar.

Los hechos se registraron en circunstancias que el imputado viajaba como acompañante en un vehículo conducido por su exconviviente, acompañados por los dos hijos menores de edad de la mujer, tras regresar de un paseo por el sector de San Juan, al sur de Punta Arenas. Según expuso la Fiscalía, el sujeto se encontraba en estado de ebriedad cuando comenzó a insultar a la conductora y a golpear el tablero del automóvil.

Ataque y auxilio policial

Ante los actos de violencia, los menores de edad llamaron a Carabineros. Al percatarse de ello, el imputado intentó arrojarse del vehículo en movimiento, lo que obligó a la víctima a detener la marcha.

Una vez fuera del móvil, el agresor propinó golpes de puño y pie al automóvil, provocando roturas en el parabrisas y en la estructura exterior, además de arrebatarle el teléfono celular a la mujer para lanzarlo al mar, sin que pudiera ser recuperado. Los daños materiales fueron avaluados en un millón de pesos.

Posteriormente, la víctima logró conducir hasta el Retén Agua Fresca de Carabineros para solicitar auxilio. En el lugar, el agresor volvió a amedrentarla diciéndole “te voy a matar”, momento en que personal policial procedió a su detención en el mismo retén.

Sanción y medidas accesorias

Durante la audiencia de juicio simplificado, el imputado admitió su responsabilidad en los hechos descritos. En virtud de ello, la magistrada Paula Stange dictó sentencia condenatoria, imponiéndole el pago de una multa de 8 UTM por el delito de daños, dando por cumplida la pena de un tercio de UTM por la falta de amenazas debido al tiempo que permaneció detenido.

Además, la magistrada impuso la pena accesoria de prohibición de acercarse a la víctima en términos confrontacionales o comunicarse con ella por cualquier vía durante el plazo de dos años, junto con la obligación de abandonar el domicilio que compartía con la afectada, trasladándose a un inmueble contiguo dentro del mismo predio.