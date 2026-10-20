Fiscalía pide cinco años de cárcel para sujeto acusado de abusar sexualmente de su hijo

Durante la tarde de ayer en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, la Fiscalía presentó la acusación penal por el delito consumado de abuso sexual cometido por un hombre en perjuicio de su hijo menor de edad. El proceso judicial aborda hechos ocurridos en un domicilio ubicado en la Población 18 de Septiembre, en Punta Arenas, donde el menor permanecía bajo el cuidado personal de su padre.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia de apertura, las agresiones ocurrieron de manera reiterada entre los años 2016 y 2023, período en el cual la víctima tenía entre 5 y 12 años de edad. Según la acusación, el imputado obligó en múltiples ocasiones a su hijo a ver contenido pornográfico desde un teléfono celular y lo instó a realizar actos de masturbación. Asimismo, la Fiscalía detalló que el progenitor incurrió en otras conductas indebidas en presencia del niño.

El ente persecutor sostuvo que estas conductas continuadas provocaron en el menor un diagnóstico de ansiedad, un rechazo hacia la figura paterna y severas consecuencias que lo llevaron a negarse a seguir viviendo bajo su tutela. Dado que el acusado cometió los actos valiéndose de la relación de parentesco y la cercanía que mantenía con la víctima, la Fiscalía solicitó que esta condición de abuso de confianza sea considerada como un factor agravante del delito.

En cuanto a la sanción, la Fiscalía solicitó una condena de cinco años de cárcel, además de que el acusado asuma las costas del proceso y que sus datos genéticos queden registrados de manera oficial en el banco nacional de ADN de condenados por delitos sexuales.

Adicionalmente, durante el proceso se fijaron como medidas de protección la prohibición del acusado de salir de la región, de comunicarse por cualquier vía con su hijo y de acercarse a los lugares donde el menor se encuentre.