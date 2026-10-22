Condenan a tres años de cárcel a sujeto que intentó asesinar a su expareja

A tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, de cumplimiento efectivo, fue condenado Carlos Humberto Cárdenas Nancupillán como autor del delito de femicidio íntimo en grado de tentado. La sentencia fue dictada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas en el marco de un procedimiento abreviado, tras la aceptación de los hechos por parte del imputado.

Los hechos ocurrieron cerca de las 02:00 horas del 23 de junio de 2025. El acusado acudió al domicilio de su expareja, donde la atacó con golpes de puño y bofetadas. Ante la intervención de familiares, la víctima intentó resguardarse en un vehículo estacionado en las afueras de la propiedad. Sin embargo, Cárdenas la siguió, la agredió en el rostro y la cabeza, la tomó del cabello y le aprisionó el cuello con el brazo. La agresión cesó cuando la mujer advirtió que pediría auxilio a gritos, momento en que el sujeto huyó del lugar.

A raíz del ataque, la víctima fue atendida en el Hospital Clínico de Magallanes, donde le diagnosticaron fractura nasal traumática, traumatismo encéfalo craneano, hemorragia subconjuntival y policontusiones graves. Horas más tarde, alrededor de las 08:55 de la mañana, el propio agresor se presentó voluntariamente en la Primera Comisaría de Carabineros para confesar lo sucedido, procediéndose a su detención.

Durante la audiencia, la Fiscalía y la querellante en representación de SernamEG expusieron los antecedentes médicos y periciales recopilados por la Labocar. Si bien la defensa solicitó la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva basándose en un informe social y en la colaboración del acusado, el tribunal desestimó la petición.

La magistrada consideró la condena previa que registraba Cárdenas por robo con violencia dictada en 2016 por el Juzgado de Garantía de Castro, lo que imposibilita otorgar beneficios fuera del penal al no transcurrir el plazo legal exigido.