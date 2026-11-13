Pescadores rescatados en el área de Cabo Froward recalan a salvo en Punta Arenas a bordo de lancha de la Armada

Tras una intensa jornada de búsqueda y asistencia marítima, los pescadores que fueron rescatados en el área de Cabo Froward recalaron a salvo en Punta Arenas.

Los trabajadores arribaron hasta el pontón Muñoz Gamero a bordo de la Lancha de Servicio General LSG 1619 “Punta Arenas”, unidad dependiente de la Armada de Chile que participó en las labores de auxilio y traslado desde el sector austral.

Con el desembarco en el terminal marítimo de la capital regional se concretó el término de la emergencia en el estrecho de Magallanes, poniendo a buen resguardo a los tripulantes afectados.