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Pescadores rescatados en el área de Cabo Froward recalan a salvo en Punta Arenas a bordo de lancha de la Armada

Tras un intenso despliegue marítimo, los trabajadores desembarcaron en el pontón Muñoz Gamero a bordo de la Lancha de Servicio General LSG 1619 “Punta Arenas”.

Periodista Web
Periodista Web

Tras una intensa jornada de búsqueda y asistencia marítima, los pescadores que fueron rescatados en el área de Cabo Froward recalaron a salvo en Punta Arenas.

Los trabajadores arribaron hasta el pontón Muñoz Gamero a bordo de la Lancha de Servicio General LSG 1619 “Punta Arenas”, unidad dependiente de la Armada de Chile que participó en las labores de auxilio y traslado desde el sector austral.

Con el desembarco en el terminal marítimo de la capital regional se concretó el término de la emergencia en el estrecho de Magallanes, poniendo a buen resguardo a los tripulantes afectados.

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