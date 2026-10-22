Fiscalía pide 22 años de cárcel para psicopedagogo acusado de violación reiterada

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio oral en contra de un psicopedagogo acusado por el Ministerio Público como autor de los delitos de violación impropia reiterada y estupro, perpetrados en contra de una víctima menor de 14 años de edad.

Según la exposición del caso sostenida por la fiscal Wendoline Acuña, los hechos se originaron cuando el acusado, quien prestaba servicios profesionales en la Escuela de Villa Tehuelches, estableció contacto con la afectada mediante redes sociales aprovechando su condición de vulnerabilidad y grave desamparo.

Bajo ese contexto, el sujeto coordinó diversos encuentros que derivaron en agresiones sexuales cometidas en hostales y moteles de la capital regional.

Durante la jornada judicial, las partes procedieron a la revisión y corrección formal del escrito de acusación, filtrando la prueba testimonial, pericial y documental que será rendida en el juicio.

Respecto del primer marco temporal, situado entre junio y noviembre de 2024 y calificado como violación impropia reiterada, la Fiscalía exige una pena de 16 años de presidio mayor en su grado máximo. A ello se suman otros 6 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de estupro, registrado en enero de 2025. Con ello, la pretensión punitiva total del ente fiscalizador alcanza los 22 años de cárcel de privación de libertad, invocando además la circunstancia agravante específica de explotación sexual.

Por su parte, la representación querellante particular se adhirió a la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, pero marcó una diferencia sustancial en cuanto a la sanción penal solicitada, requiriendo al tribunal la imposición de una pena única de presidio perpetuo simple.

En tanto, la defensa del imputado declinó presentar excepciones previas o acusar vicios formales. Junto con adherir a los medios de prueba expuestos por la Fiscalía y la querella, la abogada defensora presentó su propia nómina de testigos, peritos sociales y antecedentes laborales con el fin de ser incorporados al auto de apertura del juicio oral.