Imputado por agresión a su expareja y robo de vehículo quedó en prisión preventiva

En prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas quedó un joven de 21 años de edad, luego de ser formalizado en el Juzgado de Garantía por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y robo con intimidación. El magistrado Franco Reyes fijó un plazo de investigación de 60 días e instruyó su ingreso inmediato al penal, atendiendo a la gravedad de los hechos imputados y al peligro que representa la libertad del procesado para la seguridad de la sociedad.

Versión de la Fiscalía

De acuerdo con la hipótesis expuesta por el Ministerio Público durante la audiencia, los hechos se registraron la madrugada de ayer en un inmueble del pasaje Hudson. Según la imputación fiscal, el imputado sostuvo una discusión con su conviviente, otra joven también de 21 años, quien intentaba poner fin a la relación sentimental para regresar a Viña del Mar.

En medio del altercado, y según la acusación de la Fiscalía, la afectada se encerró en el baño para solicitar auxilio telefónico a unos amigos, momento en que el imputado le quitó el celular y la golpeó en la frente.

Siguiendo el relato del ente persecutor, tres conocidos de la víctima acudieron al lugar en un vehículo Audi Q7. Mientras dos de ellos ingresaban a la vivienda para cargar pertenencias, la Fiscalía sostuvo que el presunto agresor se dirigió al móvil donde permanecía el copiloto, y lo intimidó con un arma de aire comprimido para obligarlo a descender y sustraer el automóvil. Tras avanzar una cuadra, entregó el móvil a un tercero y huyó en su propio automóvil Volvo.

Detención e incautación

Posteriormente, el imputado se presentó voluntariamente en la Primera Comisaría.

Fue durante su permanencia en la unidad policial que indicó a los funcionarios el punto exacto donde había dejado abandonado el vehículo sustraído, lo que permitió a Carabineros trasladarse hasta calle Pontón Lord Lonsdale y hallarlo con daños en el parachoque. adicionalmente, bajo el asiento del copiloto de su automóvil, el personal policial incautó una pistola de aire comprimido con dos cilindros.

La versión de la defensa

Durante la audiencia, la defensa encabezada por el abogado defensor penal público José Cubillos rechazó la medida cautelar y la calificación del delito de robo planteada por la Fiscalía. “Sostenemos la existencia de otros delitos en una teoría alternativa. Reconocemos la existencia de las lesiones y, en cuanto al robo con intimidación, creemos que no se satisface con los elementos de la carpeta de investigación la acusación de robo con intimidación, sino que hay un delito de robo en bienes nacionales de uso público”, expuso el defensor Cubillos.

A su vez, la representación de la defensa sostuvo que el imputado reaccionó ante una situación de amenaza por parte de los acompañantes de la víctima y exhibió videos grabados durante la discusión para desacreditar el uso del arma en la agresión, atribuyendo la lesión a un golpe previo. Asimismo, presentó capturas de pantalla de la llamada efectuada por el imputado a Carabineros a las 23:33 horas para pedir auxilio.

Finalmente y pese a que la víctima expresó en sala su deseo de no presentar cargos ni solicitar órdenes de alejamiento, el juez Franco Reyes estimó acreditados los antecedentes de la Fiscalía. Para resguardar la seguridad de la afectada, fijó la prohibición de acercamiento, y por la gravedad del delito contra la propiedad decretó la prisión preventiva, medida que en los próximos días será recurrida por la defensa ante la Corte de Apelaciones.