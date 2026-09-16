Refuerzan fiscalizaciones y operativos preventivos en Puerto Williams previo a Fiestas Patrias

En la víspera de las festividades del Mes de la Patria, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena coordinó un amplio despliegue preventivo en Puerto Williams, abarcando controles de tránsito, inspección a locales comerciales y fiscalizaciones en el borde costero junto a Carabineros, la Policía Marítima y la Municipalidad de Cabo de Hornos.

El delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, enfatizó la importancia de la prudencia en la zona austral: “Hemos estado reforzando los llamados al autocuidado y a la precaución, sobre todo si se va a consumir alcohol. Queremos tener una fiesta lo más tranquila posible, sin hechos que lamentar en Puerto Williams”. Las inspecciones consideraron la revisión de patente en locales nocturnos bajo la Ley de Alcoholes y controles a conductores en las distintas rutas de la isla Navarino.

Seguridad en el borde costero y fomento pesquero

De forma paralela, las autoridades se trasladaron a la Caleta de Pescadores de la capital provincial para entregar recomendaciones de seguridad operativa a los trabajadores del mar, haciendo hincapié en la prevención de accidentes, el consumo responsable y la correcta manipulación de alimentos marinos.

El jefe de la División de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto, cabo 1° Fernando Matamala, confirmó que los patrullajes en el borde costero y muelles se mantendrán durante toda la semana festiva, recordando el fono 137 para emergencias marítimas. En tanto, desde la IV Comisaría de Carabineros y la inspección municipal de Cabo de Hornos reiteraron que se mantendrá un patrullaje conjunto para resguardar a las familias y turistas en la comuna más austral del país.