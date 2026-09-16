Condenan a 5 años de cárcel a sujeto que asaltó con cuchillo a transeúntes en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a Benjamín Ignacio Arias Miranda, de 19 años, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad en dos delitos consumados de robo con intimidación.

La sanción, de cumplimiento efectivo en la cárcel de la ciudad, se fijó mediante un procedimiento abreviado tras acreditarse los hechos ocurridos el 25 de octubre de 2025. En esa oportunidad, el imputado actuó junto a un adolescente de 17 años para asaltar a tres personas en la vía pública, utilizando armas blancas para sustraer dinero en efectivo, audífonos y otras especies.

La investigación de la Sección OS-9 de Carabineros fue determinante para lograr la condena. El personal policial revisó cámaras de seguridad, analizó fotogramas y realizó un peritaje clave que comparó la vestimenta del acusado con las imágenes captadas en el sitio del suceso, confirmando su participación.

Pese a las solicitudes de la defensa para optar a una pena en libertad, el tribunal determinó el presidio efectivo dada la gravedad de los delitos cometidos. Por su parte, la situación judicial del menor de edad ya había sido resuelta con anterioridad bajo el sistema penal adolescente.