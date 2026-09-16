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Condenan a cuarto implicado por millonaria estafa telefónica a empresario en Punta Arenas

El Tribunal Oral en lo Penal declaró culpable a un sujeto que recibió parte de los $35 millones defraudados mediante la modalidad del falso ejecutivo bancario. La Fiscalía pide cinco años de cárcel.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio contra Brian Gómez Valdés, transformándose en el cuarto declarado culpable por una millonaria estafa telefónica que afectó al gerente de una constructora local en marzo de 2023.

El delito se cometió mediante la modalidad del falso ejecutivo bancario, donde los delincuentes engañaron a la víctima para obtener las claves de su cuenta y realizar diez transferencias por un total cercano a los 35 millones de pesos.

Durante el juicio, Gómez admitió haber recibido $3,5 millones en su cuenta bancaria en Talca, alegando que el dinero le fue solicitado por su pareja de ese entonces, quien también ya fue condenada en la causa. Sin embargo, el trabajo investigativo de la Fiscalía y la PDI —que incluyó la trazabilidad digital e IP de las cuentas y geolocalización de los involucrados— permitió acreditar su responsabilidad en el fraude.

Con este fallo, ya van cuatro condenados de un grupo de cinco imputados. La justicia despachó una orden de detención contra el último acusado pendiente, Juan Pablo Ibáñez, quien no se presentó a la audiencia. Para Gómez Valdés, la Fiscalía solicita una pena de 5 años de presidio.

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