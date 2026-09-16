Gremio ganadero pide extremar fiscalización por abigeato en Fiestas Patrias

La Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama) emitió un llamado urgente a los productores rurales de la región para reforzar la vigilancia en sus predios y prevenir el abigeato durante Fiestas Patrias, período caracterizado por un alto aumento en la demanda de carne.

El presidente del gremio, Gerardo Otzen, enfatizó la importancia de no dejar pasar ningún caso y realizar las denuncias correspondientes ante las policías para evitar que el delito quede impune y sin registro en las estadísticas oficiales.

Principales claves de la alerta gremial:

Riesgo para la salud: La comercialización de carne proveniente de faenas clandestinas carece de inspección sanitaria, lo que representa un peligro directo para la población.

Mapa del delito: La denuncia formal de los ganaderos es la herramienta base que permite a las autoridades mapear las zonas afectadas y destinar recursos policiales.

Fiscalización permanente: El sector instó a mantener los controles en rutas y puntos de venta tanto en las festividades como durante el resto del año.

Desde Asogama reafirmaron la necesidad de coordinar acciones entre los propietarios de predios, Carabineros, la PDI y los organismos fiscalizadores para frenar los delitos rurales en la Región de Magallanes.