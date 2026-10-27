Fiscalía de Magallanes nombra fiscales permanentes en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos

Por primera vez en la historia de la región, el Ministerio Público contará con fiscales adjuntos permanentes en las cuatro provincias de Magallanes y de la Antártica Chilena. El fiscal regional Cristián Crisosto anunció la designación de Claudia Obregón para la jurisdicción de Cabo de Hornos y Antártica, y de Felipe Mansilla para Tierra del Fuego.

Ambos persecutores se encuentran en su periodo de inducción y comenzarán sus labores en terreno a partir del próximo 16 de noviembre. La medida pone término al antiguo esquema del “fiscal concurrente”, modalidad bajo la cual fiscales de Punta Arenas debían viajar periódicamente para cubrir audiencias e investigaciones en Porvenir y Puerto Williams.

“La comunidad merece que la atienda un fiscal permanente en su provincia. Esto genera mayor acceso a la justicia, da más seguridad a las personas y nos permite mejorar la colaboración con las autoridades públicas”, señaló Crisosto.

Por su parte, el nuevo fiscal de Tierra del Fuego, Felipe Mansilla, remarcó que este despliegue “refuerza la presencia territorial con una visión geoestratégica y sentido de comunidad”.

Esta iniciativa forma parte de la primera fase de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, un plan de cuatro años que contempla la apertura de concursos para sumar personal técnico y administrativo a ambas provincias, además de la licitación para construir un edificio institucional propio en Cabo de Hornos.