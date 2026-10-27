Prisión preventiva para hombre detenido con granadas tácticas y ballestas tras amenazar a sus padres en Punta Arenas

Bajo prisión preventiva quedó un sujeto identificado con las iniciales M.Á.B.V., luego de ser formalizado ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por los delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y tenencia ilegal de elementos sujetos a la Ley de Control de Armas.

El procedimiento se originó tras reiteradas discusiones en un domicilio de Villa Los Españoles. Según los antecedentes del Ministerio Público, el hombre intimidó de forma directa a sus padres, adultos mayores con quienes convive, asegurando que quemaría la vivienda y amenazándolos con dispararles con ballestas si alertaban a la policía.

Tras la denuncia de familiares, personal de Carabineros ingresó al inmueble y detuvo al imputado en flagrancia. Al registrar su dormitorio, los efectivos policiales incautaron un arsenal compuesto por:

Cuatro granadas tácticas de humo y ruido.

Tres ballestas de distinto modelo.

Katanas, dagas y cuchillos de caza con hojas de hasta 19 centímetros.

El abogado asistente de la Fiscalía local, José Cubillos, detalló que la solicitud de la medida cautelar más gravosa se fundamentó en el peligro latente para la sociedad y la extrema vulnerabilidad de las víctimas. Pese a que la defensa alegó que las armas eran de carácter decorativo y recreativo, la magistrada ordenó el ingreso del sujeto a la cárcel de la ciudad y decretó un plazo de 60 días para el cierre de las diligencias investigativas.