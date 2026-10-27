Justicia absuelve a hombre acusado de abuso sexual reiterado en Punta Arenas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto absolutorio en favor de un hombre acusado del delito de abuso sexual por sorpresa de carácter reiterado.

La Fiscalía y la parte querellante le atribuían episodios presuntamente ocurridos entre 2019 y 2021 en perjuicio del hijo de su entonces pareja, hechos por los que se solicitaba una sanción de más de tres años de presidio. Sin embargo, tras la valoración de la prueba rendida en el juicio, los magistrados establecieron que los antecedentes no fueron suficientes para configurar un ilícito.

El abogado defensor particular, Juan Carlos Rebolledo, destacó el fallo y explicó que las situaciones descritas correspondían a juegos de fuerza habituales y sin connotación sexual. Asimismo, el jurista remarcó que durante el proceso se evidenció que la denuncia, presentada años después de los supuestos episodios, respondía a una motivación distinta orientada a perjudicar la libertad del imputado.

La audiencia para la lectura de la sentencia definitiva quedó programada para el miércoles 4 de noviembre a las 13:15 horas.