Prisión preventiva para imputado por homicidio frustrado con llave de cruz en Punta Arenas

En prisión preventiva quedó Jeiner José Muñoz Leal, ciudadano venezolano de 20 años, tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autor del delito de homicidio simple en grado de frustrado.

El ataque ocurrió durante la madrugada del pasado 5 de noviembre frente a un domicilio de calle Sargento Aldea. Según expuso la Fiscalía, tras una discusión en el lugar, la víctima intentó interceder para calmar los ánimos, momento en que el imputado lo golpeó en reiteradas ocasiones en la cabeza con una llave de cruz.

A raíz de la brutal agresión, el afectado sufrió una fractura de cráneo con hundimiento y un hematoma intracerebral que lo mantuvo con riesgo vital. Debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Clínico de Magallanes, recinto donde continúa internado bajo cuidado médico y con secuelas neurológicas que afectan su habla y comprensión.

Tras diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, el acusado fue detenido la noche del jueves en su vivienda, lugar donde además se incautó la herramienta utilizada en el hecho. El tribunal acogió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y fijó un plazo de investigación de 90 días.