Evacúan a cien niños y treinta funcionarias de jardín infantil de Punta Arenas por acumulación de monóxido de carbono

Un total de cien menores de edad y treinta funcionarias fueron evacuados preventivamente durante la mañana de ayer desde el jardín infantil Vientos del Sur, establecimiento de la red Integra ubicado en la intersección de Avenida Frei con calle Manantiales, en Punta Arenas, tras detectarse una acumulación de monóxido de carbono al interior del recinto.

El procedimiento se activó luego de que ocupantes del inmueble percibieran un fuerte olor atribuido inicialmente a una fuga de gas. Ante la alerta, el personal educativo aplicó los protocolos internos de seguridad y trasladó a los niños y trabajadoras hacia la zona de seguridad exterior, sin que se registraran lesionados ni personas con síntomas de intoxicación.

Hasta el lugar acudieron voluntarios de la Quinta y Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron un monitoreo ambiental y revisaron las instalaciones de calefacción y redes interiores. Mediante equipos detectores especializados, los efectivos descartaron una fuga de gas natural, pero constataron la presencia de monóxido de carbono acumulado en el ambiente.

Revisión técnica y retiro anticipado

Concluidas las labores de inspección y ventilación por parte de Bomberos, personal técnico de la empresa distribuidora Gasco asumió el control y la revisión del suministro en el establecimiento.

De forma paralela, la dirección del jardín infantil coordinó el retiro anticipado de la totalidad de los menores por parte de sus padres y apoderados, dando por superada la emergencia.