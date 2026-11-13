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Una persona lesionada deja colisión entre carro de Carabineros y dos automóviles

Un vehículo policial de la Quinta Comisaría de Control de Orden Público impactó contra un automóvil Hyundai, el que terminó chocando a un tercer móvil estacionado en la vereda. Personal del SAMU atendió al afectado y la SIAT investiga las causas.

Periodista Web
Periodista Web

Una persona lesionada dejó una colisión múltiple protagonizada por un carro de Carabineros dependiente de la Quinta Comisaría de Control de Orden Público (COP) y dos automóviles particulares.

De acuerdo con los antecedentes preliminares del procedimiento, el vehículo policial impactó contra un automóvil marca Hyundai. Producto de la fuerza del choque, este último móvil salió proyectado y colisionó contra un tercer vehículo que se encontraba estacionado sobre la vereda.

Hasta el sitio del suceso acudió personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para brindar las primeras atenciones a la persona que resultó herida tras el accidente.

Por disposición del Ministerio Público, equipos especializados de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedaron a cargo de las pericias técnicas para establecer la dinámica exacta del choque y determinar las eventuales responsabilidades.

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