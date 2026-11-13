Una persona lesionada deja colisión en el Barrio Croata de Punta Arenas: vehículos chocaron contra un poste y una vivienda

Una persona lesionada dejó una violenta colisión vehicular registrada en la intersección de calles Sarmiento con Jorge Montt, en el Barrio Croata de Punta Arenas.

A raíz de la fuerza del impacto entre ambos móviles, uno de los automóviles terminó proyectado contra un poste del tendido público, mientras que el segundo vehículo chocó contra la estructura de una vivienda ubicada en el sector.

Hasta el lugar acudieron voluntarios de la unidad de rescate de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos junto a personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes brindaron asistencia prehospitalaria al afectado.

En paralelo, funcionarios de Seguridad Municipal desplegaron un operativo preventivo para mantener suspendido el tránsito vehicular en el cuadrante, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y resguardar la seguridad de los transeúntes.