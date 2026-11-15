19 docentes de Magallanes socializan innovaciones científicas y patrimoniales en Punta Arenas

Tras un inédito proceso formativo de dos años impulsado por el Ministerio de Ciencia y ejecutado por la Universidad de Magallanes a través del PAR Explora, educadores de Puerto Natales, Timaukel y la capital regional expusieron los proyectos pedagógicos que implementaron junto a sus estudiantes durante 2026.