19 docentes de Magallanes socializan innovaciones científicas y patrimoniales en Punta Arenas

Con el viento del Estrecho de Magallanes como telón de fondo, 19 docentes y educadoras provenientes de las comunas de Puerto Natales, Timaukel y Punta Arenas protagonizaron hoy en la capital regional la Socialización de Buenas Prácticas del Campamento Explora Va. La jornada, financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutada por la Universidad de Magallanes (UMAG) mediante el Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Magallanes, coronó un ciclo pedagógico que abarca desde la educación parvularia hasta la enseñanza media y técnico-profesional.
Patrimonio vivo y el legado educador de Gabriela Mistral
La programación comenzó a las 09:30 horas en el Cementerio Municipal de Punta Arenas. Desde ese punto, los participantes emprendieron una ruta patrimonial que continuó por la Plaza de Armas y culminó en la Ruta Gabriela Mistral, diseñada para vivenciar la historia local y transferir esas herramientas directamente a las salas de clases.
Para Patricio Fuentes, profesor de Educación General Básica de la Escuela Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales, el recorrido resultó “sumamente provechoso (…) en lo que se refiere a reforzar mi vocación como profesor”. Sobre el rescate de la memoria local, el docente destacó el valor de reencontrarse con el paso de la poeta por la zona: “Hemos descubierto datos sumamente interesantes que nos dan un matiz distinto de lo que fue su vida y su paso por esta región”.
Una mirada coincidente aportó Vanessa Andrea Cáceres Gálvez, profesora de la Escuela Fronteriza Dorotea, establecimiento rural situado en el límite entre Chile y Argentina, en la provincia de Última Esperanza. “Ha sido muy impactante el poder redescubrir tan en profundidad (…) la historia de lo que fue Gabriela Mistral como educadora. No solamente como la escritora, como la poeta, el Premio Nobel, sino la importante labor que ha determinado incluso la instrucción actual de lo que es una escuela pública y más acá para nuestra región”, expresó.
Ciencia con identidad austral: de la toponimia a los registros fósiles
El punto de partida de esta experiencia se remonta a noviembre de 2025, cuando este mismo grupo realizó una travesía marítima de 32 horas desde Punta Arenas hasta Puerto Williams, en la provincia de la Antártica Chilena. Allí vivieron cinco días de inmersión científica, exploración del entorno y articulación de redes de aprendizaje que durante 2026 decantaron en proyectos concretos dentro de sus establecimientos.
En la provincia de Última Esperanza, Vanessa Andrea Cáceres Gálvez transformó los aprendizajes adquiridos junto a la UMAG en una iniciativa de rescate territorial en Villa Dorotea, localidad que atraviesa una significativa expansión demográfica. “Estoy trabajando con una habilitación de una ruta patrimonial en la Villa Dorotea (…) existen muchos lugares que podrían ser patrimonio natural, como también histórico dentro de nuestra región, con registros fósiles, arqueológicos”, explicó la docente, subrayando la importancia de que sus estudiantes vuelvan a conectar con el valor de su propio territorio.
Desde Puerto Natales, en tanto, Patricio Fuentes valoró la posibilidad de “generar una comunidad de aprendizaje con colegas de distintos lugares de la región”. En su establecimiento, junto a estudiantes de sexto básico, lidera un proyecto centrado en la toponimia de Última Esperanza, indagando en “los distintos nombres que le dieron los colonos, los pueblos indígenas a los distintos cerros y elementos de la geografía local”, aprovechando el entorno privilegiado de la costanera natalina.
Un modelo formativo inédito y el cierre en el Club Militar
Durante el bloque vespertino, entre las 15:50 y las 17:45 horas, los salones del Club Militar (Plaza Muñoz Gamero 764) acogieron las exposiciones en las que los 19 profesionales compartieron los resultados y metodologías aplicadas en sus aulas.
Piroscka Fuenzalida, coordinadora de la Ruta Formativa del PAR Explora Magallanes, subrayó que esta edición marca un hito institucional al extender el acompañamiento pedagógico por un período de dos años. “Para nosotros como PAR Explora también es una experiencia nueva hacer esta ruta formativa, porque antes hacíamos solamente el campamento. Pero ahora es primera vez, y entonces también tenemos un proceso de evaluación y de mejora para futuros campamentos”, detalló.
La coordinadora enfatizó además el impacto directo de esta transferencia en las comunidades educativas de la región: “Este año ellos tuvieron que aplicar lo que aprendieron en ese campamento con sus estudiantes, niños y niñas. Por eso ahora estamos en la socialización, donde terminamos toda esta ruta formativa y ellos van a presentar a sus colegas todo lo que realizaron en sus establecimientos”.
La jornada culmina a las 17:50 horas con la ceremonia de reconocimiento oficial a cada participante. Con este cierre se consolida una red docente que trasciende el diploma: al convertir los fósiles de Dorotea, la geografía de Última Esperanza y la herencia mistraliana en laboratorios vivos, el Campamento Explora Va afianza la curiosidad científica y el arraigo territorial en la formación de las nuevas generaciones de la Patagonia.