Carabineros rescata a menor de edad desde el Muelle Viejo de Porvenir

Un operativo policial evitó un desenlace fatal ayer en la mañana en la comuna de Porvenir, luego de que funcionarios de Carabineros rescataran con vida a un menor de edad que permanecía suspendido desde una viga bajo la estructura del Muelle Viejo, situado en calle Manuel Señoret.

De acuerdo con los antecedentes policiales recopilados en el procedimiento, el incidente tuvo su origen cerca de las 3 horas de la madrugada, momento en que se ingresó una denuncia por presunta desgracia vinculada al adolescente, activándose las primeras diligencias de búsqueda en la capital de Tierra del Fuego.

Posteriormente, alrededor de las 7:10 horas, una llamada telefónica alertó a la central policial sobre la presencia de una persona suspendida con un vínculo alrededor del cuello en el citado sector costero. Al arribar al sitio del suceso y constatar la emergencia, los efectivos policiales descendieron al agua para desprender al joven y retirarlo de la estructura portuaria.

Una vez en tierra firme, el personal uniformado verificó que el menor presentaba un mínimo pulso. Ante la urgencia clínica, los carabineros lo posicionaron sobre una superficie plana e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), procedimiento que sostuvieron de manera ininterrumpida por cerca de veinte minutos hasta conseguir estabilizar sus signos vitales.

Instantes después concurrió personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia, equipo que trasladó al paciente hasta el Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir.

Debido a la gravedad de su diagnóstico, los médicos dispusieron su aeroevacuación de urgencia hacia el Hospital Clínico de Magallanes en Punta Arenas.

Según confirmaron fuentes médicas del recinto asistencial, la inmediata intervención policial y la correcta ejecución de las maniobras de reanimación en el lugar resultaron determinantes para mantener con vida al menor antes de la llegada de los equipos de salud.