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Asistentes de la Educación conmemoran su labor en Puerto Natales y reafirman su compromiso con el diálogo laboral

En un emotivo encuentro que congregó a autoridades comunales, directivos escolares y representantes del SLEP Magallanes, se distinguió la trayectoria del personal de apoyo a las aulas, instancia donde la dirigencia gremial subrayó la relevancia de mantener canales de trabajo resolutivos.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

on un sentido reconocimiento a los años de servicio y a la entrega cotidiana en escuelas, liceos y jardines infantiles, la comunidad escolar de Puerto Natales llevó a cabo una ceremonia conmemorativa dedicada a las y los asistentes de la educación. La jornada combinó la valoración del rol pedagógico y formativo de los funcionarios con un mensaje enfocado en la colaboración institucional y el cumplimiento de los acuerdos del sector.

Disposición al diálogo y trabajo coordinado

Durante la actividad, el presidente de la Agrupación de Asistentes de la Educación de Puerto Natales, Osvaldo Sánchez, subrayó la postura constructiva del gremio frente a los desafíos laborales en la provincia:

“Las y los asistentes de la educación vamos a estar siempre abiertos y llanos al diálogo, a las mesas de trabajo y a todas las instancias que sean necesarias para dar cumplimiento y hacer cumplir lo que hoy en día a nosotros nos corresponde”, puntualizó Sánchez.

El dirigente valoró además la convocatoria alcanzada en el acto, agradeciendo la concurrencia de autoridades como el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Rodrigo Sepúlveda, la alcaldesa comunal, parlamentarios y directores de los diversos planteles de Última Esperanza.

La vocación en el corazón de las comunidades escolares

Desde el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, su director subrogante, Rodrigo Sepúlveda, relevó el componente afectivo y de permanencia que caracteriza el ejercicio de estos trabajadores en la zona austral:

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