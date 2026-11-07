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Conductora en estado de ebriedad estrella su vehículo contra retroexcavadora y termina volcada en Punta Arenas

El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Avenida Circunvalación con pasaje Antonio Goic. Pese a la magnitud del impacto, la mujer resultó ilesa.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Un violento accidente de tránsito se registró en el sector poniente de Punta Arenas, luego de que un automóvil particular colisionara contra una máquina retroexcavadora y terminara volcado sobre la calzada.

El hecho se produjo en la intersección de Avenida Circunvalación con pasaje Antonio Goic. Por circunstancias que son materia de investigación, la conductora del vehículo menor perdió el control e impactó violentamente contra la maquinaria pesada, quedando el automóvil con su estructura invertida.

Hasta el lugar acudieron unidades de la Unidad de Rescate de Bomberos y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Pese a la fuerza del choque y el posterior volcamiento, la conductora logró salir del móvil por sus propios medios y no presentó lesiones de consideración.

Efectivos de Carabineros de Chile adoptaron el procedimiento de rigor y procedieron a la detención de la mujer en el mismo lugar, tras constatar que manejaba en manifiesto estado de ebriedad. Posteriormente, fue trasladada hasta un centro asistencial para constatar lesiones y practicarle la respectiva alcoholemia, quedando a disposición del Ministerio Público.

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