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Hallan a hombre sin vida al interior de un paradero en el Barrio Prat de Punta Arenas

Periodista Web 3
Periodista Web 3

El cuerpo sin vida de un hombre adulto fue encontrado durante la mañana de este sábado al interior de un paradero de locomoción colectiva en el Barrio Prat de Punta Arenas.

​El hallazgo se produjo en la intersección de calle Sargento Aldea con pasaje Arica, punto en el que la persona presuntamente se encontraba pernoctando. Ante la alerta ciudadana, personal de Carabineros de Chile acudió al sector y solicitó la concurrencia de una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

​Una vez en el lugar, los funcionarios de salud examinaron al individuo y constataron su fallecimiento. Los efectivos policiales resguardaron el sitio del suceso y remitieron los antecedentes al Ministerio Público para que el fiscal de turno determine las diligencias correspondientes y ordene el retiro del cuerpo a través del Servicio Médico Legal.

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