Punta Arenas: Decretan arresto domiciliario total a extranjero formalizado por robo a cafetería

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo regional para Braian Andrés Díaz, ciudadano de nacionalidad argentina imputado por el delito consumado de robo en lugar no habitado.

El ilícito ocurrió a las 06.48 horas del 21 de octubre en el local Corner Coffee Bar, ubicado en Pasaje Emilio Körner. De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el sujeto forzó a patadas la puerta de la bodega del recinto y sustrajo licores, energizantes y una cámara de seguridad, especies avaluadas en casi $290 mil que trasladó en un contenedor de basura con ruedas.

El trabajo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 1ª Comisaría de Carabineros, sustentado en el análisis de cámaras de televigilancia, permitió dar con el paradero del sospechoso. El hombre fue detenido en su lugar de trabajo y, tras el allanamiento de dos domicilios, parte del botín fue recuperado y devuelto a la víctima. En sede policial, el imputado prestó declaración voluntaria reconociendo su participación.

Durante el control de detención, el tribunal desestimó la solicitud de arresto nocturno presentada por la defensa y acogió la cautelar de mayor intensidad solicitada por el Ministerio Público, considerando la situación migratoria irregular del encausado y la existencia de una investigación abierta en su contra por robo con violencia.

El tribunal fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación penal.