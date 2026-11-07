Taxis y vehículos fiscales recorrerán Punta Arenas difundiendo la línea de prevención del suicidio

El Gabinete Regional de Magallanes y el gremio de taxis y locomoción colectiva de Punta Arenas sumaron fuerzas para difundir la Línea de Prevención del Suicidio *4141, servicio gestionado por el Servicio de Salud Magallanes con el fin de acercar el apoyo psicológico oportuno a la comunidad.

La estrategia contempla instalar lunetas con el número *4141 en vehículos fiscales y de transporte de pasajeros para visibilizar este canal en diversos sectores de Punta Arenas, con miras a extenderse a Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica. En el lanzamiento participaron diversas Seremis, servicios públicos, el Hospital Clínico y el Sindicato de Taxis.

El vocero regional (s), Jacques Roux, y el director (s) del Servicio de Salud, Ricardo Contreras, valoraron el compromiso de los conductores para llevar este mensaje a los barrios.

Desde el gremio, José Patricio Gárnica, subrayó que la iniciativa les permite orientar a pasajeros en momentos difíciles: “Muchos no conocíamos el número; ahora podemos decirle a la gente que existe apoyo profesional”.

Por su parte, la seremi de Salud (s), Vivian Garay, recordó que “este número salva vidas y cualquiera puede marcarlo para pedir ayuda o auxiliar a un cercano”, adelantando la formulación de un plan regional intersectorial.

La jefa de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes,Tamara Ojeda, detalló que el *4141 opera de forma gratuita, confidencial y continua las 24 horas.

Profesionales especializados atienden cuadros de angustia severa o ideación suicida, actuando como primera contención y facilitando el enlace con la red asistencial para diagnósticos y tratamientos posteriores. Las autoridades reiteraron que pedir auxilio es un acto de valentía y el primer paso hacia la recuperación.