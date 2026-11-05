Prisión preventiva para imputado detenido en Temuco por abusos contra sus sobrinas

Un individuo fue enviado a prisión preventiva por orden del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, formalizado como presunto autor de abusos sexuales y violación reiterada en contra de sus dos sobrinas menores de edad.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el hombre detenido en Temuco, habría perpetrado los delitos entre los años 2021 y 2022. En esa época, el imputado residía en el hogar de su hermana y quedaba frecuentemente al cuidado de las niñas por motivos laborales de la madre, vulnerando el vínculo familiar y la confianza depositada en él.

La denuncia formal se concretó a fines de 2023 ante la PDI, luego de que las menores revelaran los episodios sufridos.

Durante la formalización, la defensa intentó evitar la cárcel argumentando que el sujeto solo reconoció parte de los hechos y solo contra una de las víctimas. Sin embargo, el tribunal desestimó estos alegatos y acogió la solicitud del Ministerio Público por la gravedad de los ilícitos y las penas asignadas.

La justicia determinó que la libertad del acusado representa un inminente peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso directo a un centro penitenciario y fijando un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación procesal.