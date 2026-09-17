Banco de Sangre y Regimiento Pudeto unen lazos y concretan 42 donaciones efectivas

En dependencias del Regimiento Pudeto se llevó una jornada de donación de sangre que permitió fortalecer las reservas del Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes, contribuyendo a mantener una respuesta oportuna ante emergencias y requerimientos transfusionales durante este fin de semana de Fiestas Patrias.

Como resultado de esta iniciativa, se concretaron 42 donaciones contribuyendo a fortalecer la disponibilidad de componentes sanguíneos y mantener una adecuada capacidad de respuesta frente a las necesidades transfusionales de pacientes hospitalizados y ambulatorios.

El director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, valoró el compromiso demostrado por la institución militar y sostuvo que “alcanzar 42 donaciones efectivas representa un aporte muy significativo para nuestro sistema de salud, especialmente de cara a un fin de semana largo, cuando necesitamos contar con reservas adecuadas para responder oportunamente ante cualquier emergencia y a los requerimientos de nuestros pacientes. Donar sangre es un acto de solidaridad que puede marcar una diferencia concreta en la vida de una persona y, en muchos casos, puede salvar una vida”.

A su vez, el tecnólogo médico supervisor (s) del Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes, César Serón, destacó y agradeció “la participación de cada uno de los funcionarios e integrantes del Regimiento Pudeto que se sumaron a esta convocatoria, relevando que cada donación constituye un aporte fundamental para los tratamientos y procedimientos médicos que requieren transfusiones”.