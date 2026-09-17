Desarticulan red de tráfico de drogas en Punta Arenas: incautan más de $15 millones en sustancias e imponen prisión preventiva

Un operativo antidrogas desarrollado por la Sección OS-7 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas permitió desarticular una agrupación criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. El procedimiento concluyó con la detención de tres ciudadanos colombianos y la incautación de un cargamento de sustancias destinadas a la comercialización durante Fiestas Patrias.

Resultados del operativo policial

La investigación, iniciada en abril tras una denuncia anónima, utilizó técnicas especiales como agentes encubiertos y vigilancia aérea con drones. Estas herramientas permitieron ubicar el centro de acopio en la población Juan Pablo II y registrar transacciones en las inmediaciones de la Escuela La Milagrosa.

Durante el allanamiento, Carabineros incautó:

Marihuana: 1 kilo 55 gramos (1.055 dosis), avaluados en $11.000.000.

Clorhidrato de cocaína: 185 gramos (185 dosis), avaluados en $4.000.000.

Efectivo: $5.150.500 en billetes y monedas.

Teléfonos móviles: 6 dispositivos de coordinación.

Resolución judicial

En la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para los tres imputados —dos mujeres y un hombre— por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.

La Fiscalía imputó el delito de tráfico de drogas con las agravantes de operar en agrupación y en las cercanías de un recinto educacional. El plazo de investigación quedó fijado en 90 días.