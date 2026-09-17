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Incendio destruye por completo una vivienda en el kilómetro 36 de la Ruta 9 Sur sector Agua Fresca Condenan a 10 años de cárcel a tres extranjeros por ingresar 13 kilos de cocaína a Punta Arenas Desarticulan red de tráfico de drogas en Punta Arenas: incautan más de $15 millones en sustancias e imponen prisión preventiva Cinco detenidos por presunta sustracción de menores tras robo y retención en Temuco
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Condenan a 10 años de cárcel a tres extranjeros por ingresar 13 kilos de cocaína a Punta Arenas

Los imputados trasladaban la droga oculta en poleras modificadas desde Santiago. El Tribunal Oral en lo Penal aplicó la pena solicitada por la Fiscalía.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

Tres ciudadanos colombianos fueron condenados a 10 años y 1 día de presidio efectivo tras ser declarados culpables del delito de tráfico ilícito de drogas en la Región de Magallanes.

La detención ocurrió en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, donde personal de fiscalización descubrió que los sujetos transportaban más de 13 kilos de clorhidrato de cocaína adulterada. La sustancia venía oculta en cápsulas adosadas a poleras especialmente adaptadas.

El fiscal Felipe Aguirre acreditó en el juicio que los acusados operaban como una agrupación criminal coordinada para trasladar la sustancia desde Santiago y comercializarla en el mercado local.

Los tres condenados, que se mantenían en prisión preventiva desde junio del año pasado, deberán cumplir la pena de cárcel de manera efectiva.

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