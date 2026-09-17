Condenan a 10 años de cárcel a tres extranjeros por ingresar 13 kilos de cocaína a Punta Arenas

Tres ciudadanos colombianos fueron condenados a 10 años y 1 día de presidio efectivo tras ser declarados culpables del delito de tráfico ilícito de drogas en la Región de Magallanes.
La detención ocurrió en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, donde personal de fiscalización descubrió que los sujetos transportaban más de 13 kilos de clorhidrato de cocaína adulterada. La sustancia venía oculta en cápsulas adosadas a poleras especialmente adaptadas.
El fiscal Felipe Aguirre acreditó en el juicio que los acusados operaban como una agrupación criminal coordinada para trasladar la sustancia desde Santiago y comercializarla en el mercado local.
Los tres condenados, que se mantenían en prisión preventiva desde junio del año pasado, deberán cumplir la pena de cárcel de manera efectiva.