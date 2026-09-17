Cinco detenidos por presunta sustracción de menores tras robo y retención en Temuco

Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la PDI de Temuco detuvieron a cuatro hombres y una mujer por su presunta responsabilidad en el delito de sustracción de menores, tras hechos ocurridos en el sector céntrico de la capital de La Araucanía.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el subprefecto Daniel Araneda Suazo, los hechos se originaron cuando trabajadores de una tienda deportiva ubicada en calle Torremolinos advirtieron que dos jóvenes sustraían vestimentas y accesorios desde el local. Ante esto, los involucrados retuvieron a las víctimas contra su voluntad y las abordaron en un vehículo.

Golpes, amenazas y peritaje de armas

Durante el trayecto, que se prolongó por varias horas y abarcó distintos sectores de la ciudad y la zona, las víctimas habrían sido golpeadas y amenazadas con armas aparentemente de aire comprimido. El trabajo de la PDI incluyó múltiples allanamientos que permitieron incautar dos de estas armas, munición, teléfonos celulares y las prendas de vestir utilizadas el día del ilícito.

Los cinco imputados —quienes no registran antecedentes policiales previos— fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su control de detención y formalización. En tanto, el armamento incautado fue derivado al Laboratorio de Criminalística Regional (Lacrim) para periciar si se encontraba apto para el disparo o si presentaba modificaciones.