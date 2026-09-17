Choques contra postes aumentaron un 33% en Magallanes durante 2026

Un total de 44 choques contra estructuras eléctricas se registraron en la Región de Magallanes en lo que va del año, lo que representa un incremento del 33,3% respecto a 2025. Ante este escenario y la proximidad de Fiestas Patrias, la Empresa Eléctrica de Magallanes (EDELMAG) y la Seremi de Seguridad Pública llamaron a extremar las precauciones para evitar accidentes y cortes de energía.

Un balance de la Empresa Eléctrica de Magallanes (EDELMAG) reveló que las colisiones contra postes de alumbrado y redes de distribución aumentaron un 33,3% en la región durante 2026, alcanzando los 44 casos frente a los 33 registrados en el mismo periodo del año anterior. La situación encendió las alertas de la compañía y de la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública, entidades que coordinaron un llamado a la conducción responsable de cara a las celebraciones de Fiestas Patrias.

La comuna de Punta Arenas encabeza la cifra de siniestros con 34 eventos en 2026 (frente a 30 en 2025). Le sigue Puerto Natales con ocho casos (tres en 2025), mientras que Porvenir y Puerto Williams contabilizan una colisión cada una, comunas que no anotaron este tipo de accidentes durante el periodo anterior.

Riesgo vital e interrupción del servicio

El gerente de Generación y Distribución de EDELMAG, Juan Carlos Würth, detalló el impacto de estos episodios en la infraestructura y la población. “Detrás de cada uno de estos accidentes hay riesgos a las personas, que es lo más importante, pero también se ve afectada la comunidad con interrupciones de suministro eléctrico”, explicó.

Desde la eléctrica enfatizaron el protocolo a seguir en caso de presenciar un accidente que involucre infraestructura de red. “Ante la presencia de un accidente que involucre un poste o tendidos eléctricos, le pedimos a la comunidad que no se acerque ni manipule los cables que estén en el suelo porque pueden estar energizados”, advirtió Würth.

Fiscalización y prevención en Fiestas Patrias

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, confirmó un despliegue preventivo en la zona para prevenir siniestros viales ligados al consumo de alcohol y exceso de velocidad. “Desde el Sistema de Seguridad Regional estamos trabajando de manera coordinada, reforzando la prevención, los controles y las fiscalizaciones en distintos puntos de la región”, señaló la autoridad.

Frente a emergencias o interrupciones del servicio derivadas de estos accidentes, EDELMAG mantiene habilitado el Fono Clientes 800 800 400, la línea de WhatsApp +56 9 8370 0595, la cuenta en X @edelmag_sos y su sitio web oficial http://www.edelmag.cl.