Bomberos controla principio de incendio en entretecho de vivienda en la Población Aves Australes

​Un principio de incendio afectó la madrugada de este miércoles a una vivienda ubicada en calle Condell 01263 interior, en el sector de la Población Aves Australes. El hecho se registró pasadas las 3:00 horas y movilizó a los equipos de emergencia de la comuna.

​De acuerdo con la información entregada por Bomberos, el fuego se concentró en la zona del entretecho del inmueble. Ante la alerta, tres compañías acudieron al lugar y lograron controlar la situación antes de que las llamas se extendieran al resto de la estructura o a viviendas colindantes.

​El incidente no dejó personas lesionadas ni contusas. Personal de Carabineros también llegó al sitio del suceso para adoptar el procedimiento correspondiente y resguardar el sector durante el trabajo de los voluntarios.