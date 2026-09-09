Bomberos controla principio de incendio en entretecho de vivienda en la Población Aves Australes

Un principio de incendio afectó la madrugada de este miércoles a una vivienda ubicada en calle Condell 01263 interior, en el sector de la Población Aves Australes. El hecho se registró pasadas las 3:00 horas y movilizó a los equipos de emergencia de la comuna.
De acuerdo con la información entregada por Bomberos, el fuego se concentró en la zona del entretecho del inmueble. Ante la alerta, tres compañías acudieron al lugar y lograron controlar la situación antes de que las llamas se extendieran al resto de la estructura o a viviendas colindantes.
El incidente no dejó personas lesionadas ni contusas. Personal de Carabineros también llegó al sitio del suceso para adoptar el procedimiento correspondiente y resguardar el sector durante el trabajo de los voluntarios.