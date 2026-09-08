Desarticulan en Argentina una red criminal dedicada al contrabando de armas hacia Chile

Un total de 24 personas pertenecientes a tres organizaciones criminales fueron detenidas y condenadas en Argentina por delitos de asociación ilícita, tentativa de contrabando agravado y tenencia ilegal de armas de fuego y estupefacientes.

La investigación judicial desarrollada en Mendoza determinó que la red operaba mediante una cadena logística que abarcaba desde los líderes y financiadores hasta choferes de camiones y pasajeros en buses de larga distancia. La maniobra consistía en ingresar pistolas desde Brasil o adquirirlas en el mercado formal argentino utilizando permisos de terceros, para luego transportarlas ocultas en cabinas de camiones o adheridas al cuerpo hacia la frontera con Chile.

Durante los operativos coordinados por las fuerzas trasandinas se incautaron 36 armas de fuego, 32 cargadores y más de 2.000 municiones. La pesquisa financiera acreditó que la banda se sustentaba mediante envíos de dinero realizados desde Chile a través de empresas de remesas como Western Union.

A pesar de que las penas impuestas en el juicio abreviado alcanzaron hasta seis años de prisión para los imputados por hechos ocurridos entre 2021 y 2023, la Justicia argentina mantiene la alerta por la presencia de dos ciudadanos chilenos prófugos que lideraban la red, además de investigaciones paralelas que indagan el desvío de más de 700 armas desde el mercado legal con destino al territorio nacional.