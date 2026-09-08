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Mantiene la alerta en Bahía Mansa por la desaparición de dos pescadores artesanales

Los trabajadores descendieron de una lancha pesquera a bordo de una embarcación de menor tamaño y se les perdió el rastro. Aunque el hecho se habría registrado durante el fin de semana, la Autoridad Marítima fue notificada en las últimas horas, manteniéndose la información en desarrollo a la espera de activar un operativo oficial de búsqueda.

Periodista Web
Periodista Web

Una situación de incertidumbre mantiene en alerta a la comunidad y a los trabajadores del sector de Bahía Mansa, tras reportarse la desaparición de dos pescadores artesanales.

De acuerdo con la información preliminar remitida a la Armada de Chile, los trabajadores se habrían desembarcado de una lancha pesquera utilizando un bote de menor tamaño, perdiéndose el contacto con ellos desde ese momento. Hasta la fecha no existe certeza de si los pescadores lograron acceder a tierra firme o si enfrentaron una emergencia durante la navegación.

Pese a que el suceso se habría producido durante el fin de semana, el reporte formal ante la Autoridad Marítima se concretó en las últimas horas. La información se mantiene en desarrollo a la espera de los peritajes iniciales y la eventual activación de un operativo oficial de búsqueda y salvamento en el sector costero.

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