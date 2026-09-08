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Realizan operativo de fiscalización en cruce de Primera Angostura para prevenir abigeato y delitos en Fiestas Patrias

El despliegue simultáneo en Punta Delgada, Bahía Azul y en la barcaza contó con la participación de policías, servicios públicos y municipios. La iniciativa busca contener delitos como abigeato, microtráfico y contrabando entre el continente y Tierra del Fuego.

Periodista Web
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Un operativo interagencial de fiscalización se desplegó de forma simultánea en Punta Delgada, Bahía Azul y a bordo de la barcaza que conecta ambos puntos sobre el Estrecho de Magallanes. La acción fue coordinada por la Seremi de Seguridad Pública en el marco del Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural 2026-2027.

El despliegue priorizó la prevención del abigeato y el control del transporte de productos cárnicos de cara a Fiestas Patrias, extendiendo las revisiones a microtráfico, órdenes judiciales, control vehicular y fiscalización de carga nacional e internacional. Las autoridades regionales confirmaron que este esquema de control se mantendrá reforzado al menos hasta marzo de 2027 para cubrir los meses de mayor movilidad estacional.

En el operativo participaron las Capitanías de Puerto de Punta Delgada y Tierra del Fuego, Carabineros, PDI, la Seremi de Transportes, el SAG, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y las municipalidades de San Gregorio y Primavera, sumando además la presencia de unidades caninas especializadas.

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