Seremi de Energía confirma normal abastecimiento de GNC en Magallanes y aborda el impacto del alza internacional de combustibles

El seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, confirmó el normal abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) vehicular en las tres estaciones de Punta Arenas y anunció gestiones para ampliar el servicio en la región.

Tras reunirse con autoridades en Santiago, Pinto detalló la posibilidad de evaluar un nuevo surtidor y que el gobierno busca activamente el ingreso de un tercer proveedor al mercado regional.







Preocupación por alza de combustibles

La autoridad también abordó el sostenido aumento de las gasolinas y el diésel, impulsado por tensiones bélicas en Medio Oriente y ataques a refinerías en Arabia Saudita, factores que acercan el barril de crudo a los US$100.

Este escenario global golpea con fuerza a zonas extremas por los costos de traslado. En Puerto Williams, la bencina de 93 octanos ya alcanza los $1.736 y el diésel los $1.546.

Si bien eventuales subsidios o tarifas diferenciadas para Magallanes dependen del Ministerio de Hacienda, el seremi aseguró que el gobierno monitorea la situación. “Es un tema mundial, pero estamos viendo cómo país la forma de no golpear el bolsillo de nuestros compatriotas”, concluyó.