Ciencia y turismo en alerta: Seminario en Magallanes proyecta el drástico retroceso de los “gigantes de hielo” ante el cambio climático

El incesante viento patagónico y la vastedad de los hielos milenarios ya no bastan para blindar a la Región de Magallanes de las alteraciones climáticas globales. Con la urgencia de quienes observan desaparecer su entorno, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) llevó a cabo el Seminario de Turismo y Patrimonio Natural “Patagonia y sus gigantes de hielo”.

El evento, que abordó el fenómeno de El Niño y su impacto directo en los glaciares, se erigió como un espacio decisivo para articular el diagnóstico científico con las políticas territoriales.

Una convocatoria que refleja la urgencia local

El seminario logró reunir a una amplia diversidad de actores, evidenciando que la sostenibilidad de la provincia de Última Esperanza es una tarea que involucra a toda la comunidad.

Sara Adema, gerenta de HYST, destacó el valor de esta alianza multisectorial: “Nos afectan a todos, y el reflejo de ello está en la convocatoria que tenemos hoy en día. No tan solo académicos, sino que también asociados y autoridades de distintos organismos del sector”.

En un territorio donde la geografía dicta la economía y la identidad, Adema fue categórica sobre la fragilidad del entorno austral:

“La reducción de los glaciares, el cómo van retrocediendo, es impactante si uno mira imágenes de hace 30 años atrás. El tener conciencia de esto es fundamental”.

Ciencia satelital para predecir el futuro de la Patagonia

El desafío de proyectar y mitigar estos escenarios climáticos recayó en la evidencia empírica. María Paz Acuña, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, expuso las alteraciones que ya redibujan los mapas de la zona austral.

Apoyada en plataformas de monitoreo satelital operadas desde el Centro de la Tierra y el Espacio, Acuña demostró cómo la observación del pasado ambiental es la herramienta más certera para predecir el comportamiento futuro de los bosques, humedales y reservas hídricas.

“Vemos cómo los glaciares cambian, cómo los bosques han cambiado, los ríos, los humedales, y cómo podemos usar la ciencia aplicada y la tecnología para tomar mejores decisiones”, argumentó la experta.

Su llamado a la acción fue claro y directo hacia la institucionalidad: “Que conversen los científicos con los políticos, con los tomadores de decisión, para poder adaptarnos, alertar o prevenir, en vez de siempre estar curando estos desastres naturales”.

Preestreno: “El otoño de los glaciares”

Como cierre de una jornada marcada por el análisis profundo, el seminario sirvió de vitrina exclusiva para el preestreno del documental “El otoño de los glaciares”.

Desarrollada en conjunto por EcoCamp Patagonia y Cascada Travel, esta obra audiovisual captura la belleza herida de los hielos patagónicos. El mensaje de la pieza es ineludible: la Patagonia debe anticiparse a su propia transformación antes de que el deshielo dicte una sentencia definitiva.