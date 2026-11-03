Punta Arenas: Decretan arresto domiciliario total a sujeto que fracturó a la pareja de su exconviviente

Bajo arresto domiciliario total y arraigo regional quedó Jorge Eduardo Silva Silva, formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por los delitos de lesiones graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

Los hechos se registraron en la intersección de avenida Salvador Allende con calle Eusebio Lillo. En el lugar, el imputado abordó de manera imprevista a su expareja y a la actual pareja de ella, propinándole a este último múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente.

A consecuencia del ataque, la víctima debió ser trasladada a un centro asistencial con fracturas de carácter grave en la zona nasal y maxilar. Tras la golpiza, el sujeto amenazó verbalmente a la mujer y se dio a la fuga, siendo capturado posteriormente por Carabineros.

El abogado asistente de la Fiscalía Local, José Cubillos, señaló que el tribunal acogió las medidas cautelares solicitadas “teniendo en consideración además de la gravedad de los hechos, la multiplicidad de los delitos y el hecho de que este sujeto mantenía condenas previas también por delitos en contexto de violencia intrafamiliar”.

Junto con el confinamiento de 24 horas en su vivienda, la magistrada decretó la prohibición absoluta de que el imputado se acerque o comunique con ambas víctimas, advirtiendo que cualquier transgresión constituirá de inmediato el delito de desacato.