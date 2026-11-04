Revisan condiciones de 16 jóvenes en centro de privación de libertad de Punta Arenas

La Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC-RPA) realizó una inspección técnica sorpresiva en el Centro de Cumplimiento Juvenil de Magallanes, ubicado en el sector de Río de los Ciervos.

Durante el recorrido por el recinto, que depende del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, las autoridades evaluaron las condiciones en que se encuentran 16 adolescentes infractores de ley. La población juvenil interna se distribuye en tres modalidades: internación provisoria, régimen cerrado y libertad asistida especial con internación parcial.

La delegación estuvo encabezada por el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, junto a representantes del Juzgado de Garantía, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Universidad de Magallanes, Corporación Opción y un observador de la Defensoría de la Niñez.

En terreno, la comitiva fiscalizó el estado de la infraestructura, los protocolos de seguridad, las condiciones de higiene, el servicio de alimentación y los tratamientos para adicciones. Tras la inspección, la mesa técnica emitirá un informe con observaciones y recomendaciones concretas para optimizar el funcionamiento del recinto.