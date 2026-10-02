Colegio de Profesores de Magallanes acusa desinterés de parlamentarios regionales

Ante la próxima tramitación de la Ley de Presupuestos 2027 en el Congreso Nacional, el Colegio de Profesores de la Región de Magallanes encendió las alarmas por los eventuales recortes y modificaciones presupuestarias que impactarán al sistema de educación pública en el extremo sur del país.

La principal preocupación del magisterio se centra en la posible eliminación del programa Becas TIC, iniciativa implementada en 2009 que entrega un computador portátil con conexión a internet a estudiantes de séptimo básico.

Críticas a la falta de diálogo parlamentario

Para abordar estas y otras inquietudes del sector, la directiva regional del Colegio de Profesores envió una moción formal a cada uno de los cinco parlamentarios que representan a la Región de Magallanes. Sin embargo, desde el gremio denunciaron una nula apertura al diálogo por parte de las autoridades parlamentarias.

“Resulta que a la fecha nadie ha llamado, nadie ha querido conversar con el Colegio de Profesores. Y eso igual da pena, molesta, porque cuando están en campaña, todos se acercan, todos quieren conversar, te dejan un espacio en su agenda y ahora, nada”, criticó Alicia Aguilante, presidenta regional del magisterio.

Conectividad en zonas extremas: Un factor clave

Pese a que el programa de Becas TIC ha sido objeto de observaciones técnicas respecto a su cobertura e implementación en los últimos años, Aguilante remarcó que para la realidad geográfica de Magallanes este beneficio resulta indispensable.

Las largas distancias, el aislamiento territorial y las inclemencias del clima hacen que el acceso a dispositivos informáticos y conectividad a internet sea una herramienta crítica para no dejar en desventaja a los alumnos de la zona austral.

“Ha sido un programa que durante años ha permitido que miles de estudiantes accedan a un computador y a una conectividad para apoyar sus procesos educativos (…) Para nosotros, especialmente desde una región como Magallanes, ese tema no es menor”, sostuvo la dirigenta regional.

Llamado al Ejecutivo y al debate legislativo

El gremio de profesores hizo un llamado directo al Gobierno y al Congreso para que la eficiencia del gasto fiscal no se traduzca en medidas que profundicen las brechas socioeconómicas o territoriales.

El magisterio espera que la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027 aborde este tema con rigor, evaluando alternativas que permitan mantener o reemplazar el beneficio con garantías equivalentes para que ningún estudiante del país quede rezagado por razones geográficas o económicas.