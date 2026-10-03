Persecución policial en Punta Arenas termina con sujetos huyendo por los techos en Río de los Ciervos

Una intensa persecución policial movilizó a varias patrullas de Carabineros en el sector sur de Punta Arenas, luego de que efectivos del Retén Agua Fresca intentaran fiscalizar una station wagon Chevrolet Captiva en la zona de Guairabo.

El operativo, registrado durante los patrullajes por la emergencia meteorológica en la comuna, se extendió a alta velocidad por la Ruta 9 Sur hasta el pasaje Ramón Inzunza, en Río de los Ciervos. En el lugar, los dos ocupantes abandonaron el automóvil cerrado y escaparon a pie por los techos de las viviendas colindantes en dirección a la pampa.

Pese a los rastreos en el sector, los sospechosos no fueron detenidos. El vehículo fue retirado de circulación con grúa hacia la maestranza municipal, mientras la SIP y la SEBV realizan diligencias para identificar al conductor, estimándose que el propietario registrado no corresponde a quien manejaba.