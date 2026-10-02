Aumentan condenas a cárcel efectiva para acusados por tráfico de cocaína en Punta Arenas

Un drástico aumento en las sanciones impuestas dictaminó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas al dar a conocer la sentencia definitiva contra Javiera Loncomilla Rodríguez y Jorge Ramos Fajardo, condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas. El dictamen resolvió penas de presidio efectivo para ambos imputados tras la repetición del juicio oral ordenada por la Corte de Apelaciones, instancia que anuló el juzgamiento anterior e instruyó considerar la agravante de actuar en agrupación delictual.

Con el reconocimiento de esta circunstancia, Loncomilla Rodríguez fue condenada a 5 años y un día de presidio efectivo, revocando los 3 años y un día en libertad vigilada intensiva fijados en el primer juicio. Por su parte, la pena para Ramos Fajardo se duplicó, pasando de 5 años y un día a 10 años y un día de cárcel.

Durante la audiencia se debatió la modificación de las cautelares de la imputada, quien permanece en Santiago. Ante su inminente ingreso a un recinto penal, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva; sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud y decretó su arresto domiciliario total mientras la sentencia no se encuentre firme y ejecutoriada.

Los hechos se remontan a mayo de 2025, cuando Loncomilla fue detenida en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo con 4,3 kilos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo en un vuelo procedente de la capital. La diligencia derivó en una entrega controlada en un hostal de Punta Arenas, donde fue arrestado Ramos Fajardo al recibir el cargamento, avaluado en más de 87 millones de pesos.